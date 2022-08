Geneettisen sukututkimuksen huippuluento Lapualla sunnuntaina

Pitäisikö teettää geenitesti sukujuurten syventämiseksi? Tätä kysymystä pyörittelevät nykyisin yhä useammat ihmiset myös Etelä- ja Järvi-Pohjanmaan pitäjissä. Suositut tv-ohjelmasarjat sukujuurten ja kadonneiden sukulaisten etsinnästä ovat temmanneet tuhannet uudet ihmiset miettimään omia esi-isiään ja selvittämään niin läheisiä kuin kaukaisempiakin juuriaan.

Maakunnassa laajalle levinnyt Jaakko Ojalan (1833 – 1908) jälkeläisten suku, joka toimii nimellä Ketolan Paksun sukuseura, saa ensi lauantaina 7. elokuuta sukujuhlansa luennoijaksi Suomen eturivin asiantuntijan geneettisen sukututkimuksen alalla, fysiikan tohtori Marja Pirttivaaran. Hän kertoo juhlassa innostavasti ja selkeästi perusasiat geenitestien vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, ja vastaa kuulijoiden kysymyksiin. Hän on kirjoittanut useita kirjoja aiheesta.

Juhla pidetään Lapuan Kauhajärvellä sijaitsevassa sukuseuran kantatalossa, jota on kehitetty ja kunnostettu talkoovoimin ja Aisapari ry:n myöntämällä tuella jo kaksi vuotta maakunnan ”yhteismummolaksi”.

– Pirttivaara saaminen sukujuhlaan on innostavaa, ja jaamme mielellämme mahdollisimman monille mahdollisuuden kuulla häntä ja kysyä kysymyksiä, kertoo seuran puheenjohtaja, arkkitehti Kirsi Ojala.

Sukuseura on valinnut avoimen linjan toiminnassaan. Sukuseura on yleishyödyllinen kotiseutu- ja sukuyhdistys, jonka jäseneksi voivat liittyä muutkin kuin sukuun kuuluvat. Myös tapahtumat sekä Alasen talon talkoot ja käyttö ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Jaakko Ojalan sukua on maakunnassa ja eri puolilla Suomea ollut noin 4000, josta tällä hetkellä nuorimmat ovat yhdeksättä sukupolvea.

Sukujuhla alkaa kahvituksella kello 12, minkä jälkeen on luvassa muun muassa toimittaja Heli Karhumäen hauskoja tarinoita suvun alkujuurilta, sääntömääräinen sukukokous, yhteisvalokuvaus, tutustumista taloon, ihmisiin ja ainutlaatuisiin Pasuunaenkeli-koruihin sekä noin kello 15 Pirttivaaran luento. Sukujuhlaan on vapaa pääsy. Tarjoilusta ja luennosta on vapaaehtoinen maksu yhdistyksen hyväksi.

Tarkemmat tiedot Ketolan Paksun sukuseuran Facebook-sivuilta.