Jari Lakaniemi: Veto voittamaton Saarikentällä

Vimpelin Veto voitti miesten Superpesiksen runkosarjan 2022. Runkosarjan voiton myötä saavutetulla ja kauden loppuun saakka kestävällä kotiedulla on valtava merkitys joukkueellemme, sillä Saarikentän taika on tänä vuonna pitänyt ja Veto on voittanut kaikki runkosarjan kotiottelunsa. Vimpelin Vedon kannattajat pääsevätkin nyt kannustamaan omiaan kotiedun turvin Saarikentällä syksyn ratkaisupeleissä. Joukkue toivoo saavansa yleisöstä 13. pelaajan kannustuksen ja tunnelman luonnin myötä.

Pudotuspelit starttaavat Saaressa perjantaina 19. elokuuta, jolloin kiilaan asettuu puolivälierävastustajamme Kiteen Pallo -90. Sarja pelataan paras viidestä -menetelmällä, eli kolmella voitolla varmistaa paikkansa välieriin ja täten mitalipeleihin. Tätä kirjoittaessa perjantaina näyttäisi sääennusteen mukaan olevan myös erinomainen pelikeli, joten kutsun kaikki paikalle kannustamaan Veto ensimmäiseen pudotuspelivoittoon!

Pallo on kuitenkin pyöreä, ja liikaa asioiden edelle ei kannata mennä, mutta jos KiPa kolme kertaa kaatuu, välierissä ViVeä vastaan tulee suurella todennäköisyydellä jompikumpi kaksikosta Kouvola-Sotkamo. Molemmat joukkueet ovat Vedolle varsin tuttuja vastustajia viime vuosien pudotuspeleistä, mikä ennustaisi kuumaa pudotuspelisarjaa myös välierien osalta.

Nuori joukkueemme on osoittanut olevansa luottamuksemme ja tukemme arvoinen ja pelinjohtajamme ovatkin onnistuneet tekemään joukkueestamme todella kovan sekä voitontahtoisen ryhmän. Täsmähankinnat Kinnunen ja Vainionpää ovat näyttäneet kuuluvansa seuraamme, ja heidän otteitaan onkin ollut mahtavaa seurata katsomosta käsin. Tämä kausi on toistaiseksi ollut kaikin puolin vakuuttavaa tekemistä kaikilta pelaajiltamme, ja viimeistään nyt voitaneen sanoa, että menestys saavutetaan vain kovalla työllä ja harjoittelulla.

Tänä vuonna kaikki jätetään kentälle sekä katsomoon ja luotetaan siihen, että Veto taistelee mestaruudesta – viiden vuoden odotuksen aika on ohi!

Jari Lakaniemi, Vimpelin Veto

puheenjohtaja