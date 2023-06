Jyväskylän sokkoretkellä hymyiltiin kilpaa auringon kanssa

On keskiviikko kesäkuun 7. päivä vuonna 2023 ja suuri joukko eläkeläisiä kokoontuu yhtenä virtana ABC:n pihaan. Tänään on suosittu päivä, sillä nyt on sokkoretkipäivä.

Meitä eläkeläisiä on yli 130 lähdössä jännittävälle reissulle. Aurinkokin pilkahtaa pilven raosta ikään kuin iskien arvoituksellisesti silmää. Eipä aikaakaan, kun kolme bussia saapuu pihaan ja väki nousee odottavissa tunnelmissa autoihin. Bussit lähtevät ja ajavat sisääntulotietä ja kääntyvät kohti Kyyjärveä. Kyyjärvellä Paletin risteyksessä on taas jännää. Lähdemmekö Kokkolaan vai Jyväskylään päin? Autot kaartavat ympyrästä oikealle, joten Jyväskylään päin mennään. Kyyjärvi jää taakse, ohi kiitää myös Karstula, Saarijärvi ja Äänekoski.

Hirvaskankaalla pysähdymme kahvittelemaan ja jatkamme sieltä matkaa kohti Jyväskylän satamaa. Satama sijaitsee Jyväsjärven rannalla Jyväskylän Lutakossa. Satamassa meitä odottaa laiva, johon nousemme ja lähdemme tunnin risteilylle Päijänteelle. Aurinkokin pilkahtaa jälleen ja toivottaa meidät tervetulleeksi jylhän Päijänteen aalloille. Sataman alueelta löytyy mm. Satamapaviljonki, joka on kulttuurihistoriallisesti suojeltu rakennus. Tämän Lutakon sataman kautta kulkee vuodessa noin 40 000 matkustajaa. Lutakon satama sai vuonna 2017 kunniamaininnan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierassatama -äänestyksessä. Satamasta löytyy 46 vierasvenepaikkaa sekä vuokravenetoimintaa.

Ravintoa vatsalle ja mielelle

Virkistävän risteilyn jälkeen vatsa kurnii siihen malliin, että on aika suunnistaa ruokapaikkaan. Viherlandiassa saammekin nauttia maittavan lounaan. Tarjolla on monenlaisia salaatteja, lihaa, kalaa yms. ja päälle vielä kiisselit ja kahvit. Vatsa täynnä on kiva lähteä tutustumaan tarkemmin tähän lähes 40-vuotiaaseen puutarhakeskukseen, josta löytyy Kahvila-Ravintola Edenin lisäksi vihermyymälä, taimimyymälä ja kivimaa. Täytyy todeta, että Viherlandia on enemmän kuin pelkkä ostospaikka. Se on suosittu matkakohde ja siellä käy vuosittain noin 400 000 asiakasta.

Viherlandian jälkeen saamme tutustua Kuokkalan kirkkoon, joka vihittiin käyttöön vuonna 2010. Kirkon ulkomuoto viittaa keskiaikaiseen kivikirkkorakentamiseen sekä perinteisiin pärekattoratkaisuihin. Kirkon ulkokuori on tehty tummista käsin hakatuista liuskekivistä, jotka on ladottu pärekaton tapaan limittäin kolmeen kerrokseen. Kiviaines on peräisin Espanjasta Pyreneitten vuoristosta.

Kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi ja Jani Jansson. Anssi Lassila on syntyisin Soinista ja hän on suunnitellut mm. useita kirkkoja kuten Kärsämäen paanukirkko, Klaukkalan kirkko Nurmijärvellä, tämä Kuokkalan kirkko, Suvelan kappeli Espoossa sekä Tikkurilan kirkko Vantaalla. Lassilalle on myönnetty vuonna 2015 arkkitehtuurin Finlandia-palkinto Jyväskylän Kuokkalan Puukuokka-puukerrostalosta. Arkkitehtuurin valtionpalkinnon Pro Finlandia-mitalin Lassila sai vuonna 2021.