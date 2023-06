Kauhavan Suviseuroihin odotetaan saapuvaksi 75 000 vierasta

Kauhavalla 30.6.–3.7.2023 järjestettäviin Suviseuroihin odotetaan saapuvaksi noin 75 000 seuravierasta. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) järjestämät Suviseurat on samalla Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma.

Suviseurojen tiedotteen mukaan viisipäiväisiin seuroihin tullaan kuulemaan Jumalan sanaa, laulamaan ja tapaamaan ystäviä.

Seurojen avajaiset pidetään perjantaina 30.6.2023 kello 10. Seurakenttä avataan seuravieraille keskiviikkona 28.6. kello 9. Aattoseurat alkavat jo torstaina 29.6. kello 12.30.

Tulevan kesän Suviseurat välitetään myös radiossa ja verkossa. Kesäseuraradion lähetys alkaa keskiviikkona 28.6.2023 kello 12 ja päättyy 7.8.2023. Radio lähettää ohjelmaa päivittäin kello 7–24.

Seura-alueena on Kauhavan lentokentän alue, joka on toiminut aiemmin lentosotakoulun alueena. Yhteensä seura-aluetta on noin 200 hehtaaria. Seurakenttä on Kauhavan keskustan tuntumassa, jonne Seinäjoelta on matkaa 40 km, Vaasasta 80 km ja Kokkolasta noin 100 km.

Käytännön järjestelyistä vastaavat tänä vuonna Seinäjoen Rauhanyhdistys yhdessä kahdentoista muun rauhanyhdistyksen kanssa (Kokkolan seudun, Perhon, Alajärven, Alavuden, Halsuan ja sen ympäristön, Evijärven, Kauhavan ja Lapuan, Lappajärven, Pietarsaaren, Vaasan seudun, Vimpelin sekä Ähtärin ja sen ympäristön Rauhanyhdistykset).

Alueen rauhanyhdistykset ovat jäsenmäärältään eri kokoisia ja yhteensä niissä on jäseniä noin 2 700.

Suviseurat järjestetään pääosin talkootyönä. Suviseuraorganisaatio koostuu toimikunnista, joille on jaettu vastuut tehtävänkuvan mukaan. Vastuualueet ovat kenttä, liikenne, terveydenhuolto, turvallisuus, talous, ravintola, myymälä, majoitus, työvoima, viestiliikenne, seura, opaste ja viestintä. Toimikuntien vastuuhenkilöinä on myös asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Seuraravintola palvelee seuraväkeä koko seurojen ajan. Ravintolakatoksessa on yhteensä 42 linjastoa ja pikakahvipisteessä kahdeksan kahvilinjastoa.

Seura-alueella on kaksi myymälää sekä makeis- ja jäätelökioskit. Suosituin tuote on jäätelö, jota varaudutaan myymään yli 400 000 kappaletta.