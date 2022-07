Keisarin sukuseuralla sukutapahtuma Pylkönmäellä

Keisarin ja Mulikoiden sukuyhteys varmistui, kun Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaiset olivat tutkineet sukujaan. Ruotsiin oli 1630-luvulla muuttanut Tapani Paavonpoika Mulikka ja vähän myöhemmin Paavo Juhonpoika Mulikka, joista jälkimmäisen suku muutti 1650-luvulla Yhdysvaltain Delawareen. Ruotsin suomalaismetsiin muutti myös Staffan Keisari -niminen mies, jonka kohtalo on tuntematon. Norjalainen Solør Slektshistorielag on julkaissut Mulikan suomalaissuvusta Finneslekter VI sukukirjan, jossa on noin 8000 nimeä.

Keisarin sukuseura järjestää sukutapahtuman Pylkönmäen Mulikka-Vihanti kyläyhdistyksen Mulikka-talossa osoitteessa Karajoentie 170 lauantaina 6. elokuuta 2022 kello 13. Vilppu Keisarin suvun geeniyhteyksiä esittelee Asko Vuorinen ja suvun levinneisyysalueen muista isä- ja äitilinjan haploesiintymistä kertoo sukuseuran puheenjohtaja Jorma Höykinpuro.

Keisarin suvun seuraava sukujuhla on vuoden päästä 5. elokuuta 2023 Ähtärin seurakuntasalissa.