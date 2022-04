Keskusta – lähellä sinua

Ensimmäiset aluevaalit ovat nurkan takana, silti monet ihmiset kysyvät, onko näillä vaaleilla jotain merkitystä. Tulevat aluevaltuustot päättävät miten ja missä hyvinvointialueiden terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastuspalvelut järjestetään.

Keskusta haluaa, että jokaisesta kunnasta löytyy soteasema tulevaisuudessakin. Lähipalveluita täytyy kehittää entisestään ja ennaltaehkäisyyn on satsattava enemmän. Etä- ja digitaalisia palveluita täytyy kehittää ja lisätä lähipalveluiden rinnalla.

Suomen neuvolajärjestelmä on maailman parhainta palvelua perheille - kokeneet, tutut ja turvalliset terveydenhoitajat ovat parasta tukea perheillemme ja huomaavat muutokset niin lapsissa kuin vanhemmissa ja apua saadaan nopeasti. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa täytyy madaltaa entisestään. Omalla soteasemalla ajoissa tarjottu palvelu on tehokkainta ja edullisinta, on turha tuhlata aikaa matkustamiseen.

Vanhusten määrä kasvaa tulevien vuosien aikana. Kotiin vietäviä palveluita on kehitettävä, mutta on huolehdittava, että vanhukset, jotka eivät pärjää kotona pääsevät tehostettuun palveluasumiseen joko julkisella tai yksityisellä palvelujentarjoajalla. Myös kolmannen sektorin tarjoamat palvelut on otettava käyttöön. Vanhuksemme ansaitsevat arvokkaan ja ihmisläheisen hoidon elämän loppuvuosina.