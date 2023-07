Kukonkylän Elomarkkinoilla tarjolla paikallista hyvää ja taitavaa

Sunnuntaina 13.8. järjestetään Soinin Kukonkylässä jo neljättä kertaa Tuottajapuodin Elomarkkinat.

Paikalle odotetaan muutamaa sataa kävijää edellisten vuosien tapaan.

Yrittäjä Anna-Liisa Tolonen kertoo, että tiedossa on herkkuja monenlaisia, sillä kojuissa on myynnissä ainakin lihaa, leivonnaisia, hunajaa ja kananmunia. Lisäksi paikalla on käsitöiden taitajia myymässä tuotteitaan.

– Markkinoilta voi ostaa myös pyttipannua ja meillä on ilmainen kahvitarjoilu. Jos sää on hyvä ja aurinkoinen, on saatavilla myös pehmiksiä, Tolonen luettelee Elomarkkinoiden tarjonnasta.

Kukonkylään pääsee myymään myös omia tavaroita, sillä siellä on peräkonttikirppis, johon ei ole erikseen osallistumismaksua. Tolonen lupaa myös arpajaiset, joissa jokainen arpa voittaa.