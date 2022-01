Lienee vaaleilla osuutta asiaan

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen puolustaminen on ollut yksinäistä puuhaa. Hetki sitten vaadittiin palvelutuotannon yksityistämistä ja jopa terveyskeskuskiinteistöjen myymistä sijoitusfirmoille. Lienee vaaleilla osuutta, kun ääni kellossa on muuttunut, nyt lähipalvelut ovat kaikkien politikkojen huulilla.

Nyt puhutaan julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistamisesta. Siis meidän kaikkien verorahoin rahoittamista palveluista.

Nykyinen kuntapohjainen järjestelmä luotiin aikana, jolloin kunnissa oli vain yksi lääkäri ja puhuttiin köyhäinhoidosta. On edetty todella tehokkaisiin, mutta paljon maksaviin hoitoihin. Kuntamalli on tullut tiensä päähän. Yksikin paljon hoitoa vaativa tapaus voi viedä kunnan talouden päälaelleen. On viimeinen hetki saada leveämmät hartiat ja pelastaa myönteinen kehitys.

Talousongelmiin on haettu ratkaisuja perustamalla kuntayhtymiä. Tämä kaikki on johtanut hallintohimmeleiden saaristoon. Pantataan lähetteitä, koska ne vievät rahaa omalta organisaatiolta.

Tämä uudistus purkaa kaikki nämä himmelit, tulee yksi valtuusto ja yksi hallitus. Erityisen mahdollisuus toiminnan parantumiseen, sekä talouden että asiakkaan näkökulmasta, tarjoaa perus- ja erikoissairaanhoidon siirtyminen samalle lompakolle, jolloin kissanhännänveto loppuu. Vahvistetaan terveyskeskuksia, erikoisosaaminen ja hoito ovat aina kitkatta saatavilla ja potilas hoidetaan siellä missä tulee parhaat tulokset, se on tutkitusti myös kustannustehokkainta.