Loppujen lopuksi keksinnöt ovat yksinkertaisia, ei saastuta Datsun enää

Ihmisillä on tapana epäillä, ettei tällaista konetta voi olla, joka käy eikä se mitään maksa. Onhan tämä vähän haasteellista valtiovallallekin. Kyselin Trafilta, miten tällaisesta autosta määritellään vero, joka ei saastuta, muttei tuo yhtään rahaakaan valtion kassaan, kun ei edes sähköstä saisi rahaa, kun ei tämä auto sitä käytä.

Puhelimessa oli vähän aikaa hiljaista, sitten vastasi, etteivät he tällaiseen yksittäiseen tapaukseen puutu, mutta jos tällaiset autot yleistyvät, niin kyllä he siihen jonkun veron keksisivät. Sanoi vielä sitten, että jarrupölyvero on tekeillä ja sellaisen veron tämäkin auto sitten saa.

Nyt varmaan joku ihmettelee, mikä tämän auton voimanlähde on, joka kulkee ilmaiseksi. Minulla on tuollainen aikansa legenda, tai on niitä minulla kaksikin, sillä olen sitä mieltä, että jos omistaa vanhan auton, niin niitä pitää olla aina kaksi kappaletta, toinen on varaosa-auto.

No kuitenkin, tuo auto, jonka saastuttomaksi tein on Datsun 100A. Autossa on täysin oma tekniikka, ainoastaan moottoria on muutettu. Moottorista otin alkuperäisen kannen irti, samoin irrotin männät. Sylinterin alapäähän sovittelin voimakkaat magneetit, samoin mäntiin ylä- ja alaosaan asettelin voimakkaat magneetit. Kannen tein niin ikään magneettiraudasta.