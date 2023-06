Millaista on lähetystyö Angolassa, siitä kuullaan torstaina Soinissa

Itsenäistä työtä, joskus vähän yksinäistä

Silvosen mielestä Angola on kehittynyt hyvään suuntaan viime vuosina: on rakennettu kouluja, terveyskeskuksia ja teitä. Arkityössä maastoauto on keskeinen työväline: se on sekä kulkupeli että nukkumapaikka. Liikenteessä tarvitaan valppautta, sillä se on yksi suurimmista riskeistä kehitysmaissa.

– Olen saanut rohkeuden ajaa autoa vasta Angolassa. Minulla on aina ohjeiden mukaisesti työkavereita tai tulkki mukana. On luottamuksen osoitus, jos he uskaltavat nukkua matkan aikana.

Näiltä matkoilta on paljon hyviä muistoja: on ihanaa vajota uneen, kun nuoret laulavat iltanuotiolla ja taivas tuikkii tähtiä ilman valosaastetta.