Onni Kivipelto heittämällä jatkoon Voice of Finlandissa, mutta mitä oikein tapahtui kulisseissa

Jännityksellä on odoteltu Suomen suurimman laulukilpailu The Voice of Finlandin alkua uuteen kauteen.

Vihdoin nähtiin, miten kisassa mukana olevan alajärveläisen 19-vuotiaan Onni Kivipellon matka alkoi.

Lokakuisena harmaana päivänä vietettiin Porvoossa jännittyneitä tunnelmia.

Alajärveltä oli lähdetty edellisenä päivänä kohti seikkailua, joka voisi kantaa pitkälle. Kivipelto oli ystävänsä painostamana ilmoittautunut kisaan, kun oli töiden ja armeijan aloittamisen välissä sopivasti aikaa.

Porvoossa piti olla paikalla aamutuimaan ja päivä venyi pitkälle iltaan, kun Porvoon taidetehtaalla nauhoitettiin Ääni ratkaisee -jaksoja.

Ennen tätä vaihetta oli Onni suorittanut koelaulun etänä, koska paikalle ei saanut yleisen käytännön mukaan tulla sairaana.

Koelaulu sujui niin hyvin, että paikka aukeni ensimmäisen vaiheen jälkeen jatkoon.

Päivän aikana tunnelmat vaihtuivat moneen kertaan. Koska kyseessä oli viimeinen kuvattava Ääni ratkaisee -jakso, niin välillä iski epäusko, että onko tiimeissä enää edes vapaita paikkoja ja kuka olisi oikea valmentaja, jos joku sattuisi kääntymään.

Taidehallilla oli hieman vaikeaa pitää ääni vireessä, isot liukuovet avautuivat joka suuntaan ja tila oli vetoisa. Siellä ei ole myöskään varsinaisia harjoitustiloja kokelaille, vaan joka puolella käytäviä lauleli eri -ikäisiä keskittyneitä kisaajia, Onnikin turvautui vessassa lauleluun.

Omaa vuoroa odotellessa tehtiin haastatteluja ja otettiin virallisia kuvia tuotantoyhtiön toimesta.