Osaamista on osattava käyttää

On pystyttävä konkretisoimaan nuo monimutkaiset termit asiakasta lähellä olevaksi, häntä arvostavaksi ja palvelevaksi kokonaisuudeksi. Jotta siihen pystytään, on osattava ja on myös osattava käytettävä osaamistaan. Aluevaltuutetuilta odotetaan asennetta ja asioiden hallintaa. Heidän on oltava rohkeita ajattelemaan ja avaamaan suunsa.

Heidän on oltava nopeasti reagoivia, ketteriä ja ennen kaikkea heidän on tunnettava päätettävät asiat. On hahmotettava kokonaisuudet ja tunnistettava asioiden yhteydet. Koko ajan on pidettävä mielessä asiakas. Emme tarvitse rakenteita, jossa asiakas ei ole keskipisteenä.

Hyvinvointialuetta rakennetaan maakunnallisena. Maakunta muodostuu kunnista, kunnat ihmisistä. Eri puolilla Etelä-Pohjanmaata olosuhteet ovat erilaiset. Täällä Järviseudulla tunnemme pienten kuntien todellisuuden. Saavutettavuuden, yhdenmukaisuuden, oikea-aikaisuuden ja saatavuuden on kuuluttava maakunnalle, silloin myös meille järviseutulaisille. Sen puolesta minä uskallan avata suuni.

Sirpa Salomäki (kesk.),

Suunnittelun asiantuntija Kela, Vimpeli