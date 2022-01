Pienen kunnan asialla

Jotta ihminen voi hyvin, hänet tulee tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Myös palveluiden tulee olla helposti tavoitettavissa.

Terveyden edistämiselle on vaikea luoda hintalappua, koska vaikutukset nähdään usein vasta vuosien kuluttua. Oikein suunnattu raha ja notkea terveydenhuolto tuovat terveyttä pitkällä tähtäimellä.

On tullut selväksi, että emme voi jatkaa sote-puolella niin kuin tähän asti, vaan on aika uudistua. Samalla on huolehdittava, ettei yksilö jää jalkoihin eikä pieni kunta jää hiljaiseksi hallinnon uudistuessa. 10 vuoden työuran aikana olen nähnyt erilaisia tapoja tehdä ja johtaa hoitotyötä sekä Suomessa että ulkomailla.

Työtä on tehty numeroiden ja tulojen takia, ei ihmisten. Hoitotyötä on yritetty kehittää, mutta palvelut ovatkin monimutkistuneet.