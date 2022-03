Hyvät Järviseudun ihmiset,

Ukrainan sota on järkyttänyt meitä kaikkia suuresti. Seuraamme tiedotusvälineistä Venäjän perusteetonta hyökkäyssotaa Ukrainaa ja Ukrainan kansaa kohtaa. Puheet venäläisiä ihmisiä vastaan ovat koventuneet. Niin on tapahtunut myös täällä Järviseudulla korviini kantautuneiden tarinoiden perusteella.

Alueellamme asuu paljon venäläisiä ja myös Ukrainalta tulleita ihmisiä. He ovat tulleet tänne opiskelemaan tai työskentelemään paikallisissa yrityksissä. Rakentamaan omalta osaltaan suomalaista yhteiskuntaa. Vuosien saatossa olen tutustunut henkilökohtaisesti moneen opiskelijaan, olen saanut vierailla heidän vanhempiensa kotona Venäjällä ja joistakin on tullut ystäviänikin. He ovat tavallisia ihmisiä ja tavallisista perheistä. Uskon, että kukaan heistä ei hyväksy Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa.

Tämän vuoksi pyydän kaikkia kunnioittamaan toisia kansalaisuuteen katsomatta. Yhdessä olemme vahvempia ja pystymme näyttämään, että rauhallinen yhteiselo eri kansallisuuksien kesken kuuluu länsimäisen demokratian perusarvoihin. Ei toimita itse sitä särkien. Pidetään ajatukset ja rukoukset Ukrainan ja Ukrainan kansan luona. Kunnioitetaan ja pidetään toisistamme huolta!

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran sunnuntaina Alajärven kaupungin Facebookissa.

Vesa Koivunen, Alajärven kaupunginjohtaja