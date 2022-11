"Suomi on monelle unelmamaa" – Soinilaiset lapset ja nuoret kirjoittivat mielipiteitä suomalaisuudesta

Miten hyvin Suomessa on asiat?

Suomi on maailman onnellisin maa, miksi? Suomessa on ilmainen koulutus ja kouluruoka, joka on terveellistä. Joissakin maissa, esimerkiksi Englannissa on maksullinen ja todella epäterveellinen kouluruoka. Suomesta löytyy myös ilmainen terveydenhuolto alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Suomessa on todella turvallista, ei tarvitse pelätä mitään. Suomi on ympäristöystävällinen, suvaitsevainen, tasa-arvoinen ja paljon muuta. Muun muassa siksi tykkäämme asua Suomessa.

Belinda, Venla, Rebekka ja Sanni

Suomen koulu

Täällä on ilmainen ruoka, joka on terveellistä ja joskus hyvää. Tunnit ovat sopivan pitkiä ja välitunnit kestävät 15 minuuttia. Koulu alkaa kello 9 ja loppuu kello 13, 14 tai 15. Kiusaamiseen puututaan, meillä on Kivakoulu ja Verso.

Fanni Rantakytö

Suomi on mukava ja turvallinen maa. Suomalaisuuteen kuulu saunominen, jääkiekon katsominen ja makkaran syöminen.

Konsta ja Nuutti

Miksi Suomi on hyvä maa?

Suomessa on ilmainen opiskelu ja kouluruoka. Suomessa on rauhallista. Alle 18-vuotiailta lääkintä ilmaista. Suomalaiset ovat keksineet saunan!

Eliel, Joonas, Antti ja Oskari

Järvien ja metsien maa

Suomi on monen unelmamaa: Siisti ja monipuolinen luonto, ilmainen koulutus ja turvallinen elinympäristö. Terveydenhuolto ei alaikäisiltä maksa mitään. Suomessa on myös hyvät ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Suomalaisia perinteitä ovat sauna, kalja ja makkara. Suomeen syntyminen on yhtä harvinaista kuin lottovoitto, joten ole ylpeästi suomalainen.

Suvi, Alina ja Malla

Mitkä asiat ovat Suomessa hyvin?

Kaikki lapset saavat käydä koulua. Suomessa on turvallista asua ja saa tulla kaikkien maalaisia ihmisiä Suomeen. Suomessa on hyvä ja puhdas ilma. 6.12. juhlitaan Suomen itsenäisyyttä. Suomella on oma lippu ja kukaan muu ei hallitse meidän maata, sitä on itsenäisyys.

Jyri ja Seemi

Mikä Suomessa on hyvää? Täällä on turvallista asua ja saa ilmaista ruokaa koulussa. Suomessa koululaiset pystyvät harrastamaan, eikä lasten ja nuorten tarvitse käydä töissä. Jos olen sairas, pääsen ilmaiseksi lääkäriin.

Kristian

Suomen asiat

Suomi on maailman ihanin maa. Suomessa on paljon ihania eläimiä ja niille on koteja. Suomi on rauhallisin maa. Suomessa on ilmaiset koulut ja kouluruuat. Suomen presidentti on mukava. Sauli Niinistö osaa hoitaa ja ajatella hyvin asioita. Suomen itsenäisyyspäivä on 6.12. Itsenäisyyspäivänä lauletaan Maamme-laulu, syödään ja juhlitaan.

Ronja ja Joanna

Suomi on kaunis maa ja täällä on hiljaista rauhallista ja tosi hienot maisemat.

Aada

Suomessa on hyvä olla

Meillä on hyvä olla, koska meillä on puhtaita metsiä ja Suomessa ei ole sotaa. Koulussa hyväksytään kaikki sellaisena kuin on. Suomessa on ihanaa se, että saa käydä vaikkapa metsässä telttailemassa. Suomessa on kaunista, vaikka säätila vaihtelee. Suomessa saa olla vapaasti vaikka metsässä ja unohtaa huolet. Suomessa on hyvä olla.

Iina Leppänen 4b

Suomi

Minun mielestäni Suomi on hyvin rauhallinen maa. Suomi on minusta rauhallinen maa, koska meillä on tosi hyvä presidentti, joka ei esimerkiksi halua hyökätä muihin maihin. Myöskin mielestäni Suomi on turvallinen, kun ei ole sotaa.

Hertta Valkeinen 4b

Saunominen

Pidän saunomisesta, koska olen lämpimän ystävä. Saunominen on olennainen osa suomalaisuutta. Lähes kaikissa yleisissä uimapaikoissakin on sauna. Jotkut ulkomaalaiset eivät pidä saunomisesta, koska eivät ole tottuneet siihen omassa kulttuurissaan. On kivaa uida järvessä, kun saa juosta suoraan saunaan. Jotkut harrastavat avantouintia saunan kanssa.

Helga Hankilanoja 4b