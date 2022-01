Vähemmän hallintoa, lisää hyvinvointia

Ep:n hyvinvointialueelta kuntayhtymät ja terveyslautakunnat poistuvat, ja sijaan tulee yksi hallinto. Riittääkö se? Ei riitä. Niiltä todellisilta sote-osaajilta ovatpa suorittavaa porrasta, lähiesimiehiä tai päälliköitä menee aikaa itselle vieraampien asioiden setvimiseen. Hankinnat, ostopalvelut, kilpailutus, työsuhdeasiat jne. tärkeät asiat.

Rakenneuudistus on mahdollisuus keskittää tätä osaamista ja tekemistä, ei palvelupisteitä. Kun koko Ep:n alueelta ja joka sektorilta- vammais-, kuntouttava-, päihdetyö, hammashoito, lastensuojelu - keskitetään, niin osaajilla on enemmän aikaa kohdata sitä asiakasta ja esimiehellä tukea työntekijöitä. Siirtymävaiheen jälkeen on oltava lukumääräisesti vähemmän hallintoon keskittyvää henkilökuntaa, mutta heillä on siihen parempi osaaminen.

Sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen, hammaslääkäri, aluevaaliehdokas Atro Anttila, Vimpeli (kd.)