Alavoli Kilta: Pikkujoulut Aaltolassa ma 14.11. klo 14.

EL Alajärvi: Kinkkubingo ke 9.11. klo 18 Lähi-ABC:llä. Palkintona myös tuotekori. Virkistysloma Kivitippuun peruutettu vähäisen kysynnän vuoksi. Runopiiri to 17.11. klo 13 Alajärven kirjastossa. Kuukausitapaaminen to 24.11. seurakuntatalolla alkaa klo 11 ruokailulla. Muistiyhdistyksestä geronomi Heli Hietala pitää noin 30 min. luennon. Arvontaa ym. ohjelmaa. Jos mahdollista, toisitko pienen arpajaislahjan tullessasi. HUOM! Jäsenkerääjien kokoontuminen seurakuntatalolla to 24.11. ennen ruokailua klo 10! EL Vimpelin yhdistys kutsuu elokuviin Rakkaani Merikapteeni to 17.11. klo 13 alkaen Nuorisotalolle. Kahvitus klo 12 alk. Liput 10 euroa sis. pullakahvit. Ilm. Erkki Ammesmäelle viim. ma 14.11. erkki.ammesmaki@japo.fi tai puh. 0405042766. Lentopalloa ti klo 15-16.30 ja Sählyä pe klo 14-15 Monitoimihallilla/Lohko 2. Keilausta ke klo 13-14.30 Alvariinissä.

EL Lehtimäki: 9.11. klo 10 kuntosali, 10.11. klo 14 frisbeegolf Valkealammella, 11.11. klo 10 keilailu Alvariinissa ja kuntosali, klo 13 perjantaikahvit Hopeahovilla, 14.11. klo 13.15 pickleball nuorisoseuralla, 15.11. klo 13.15 koppis nuorisoseuralla. 17.11. retki Vimpeliin katsomaa ”Rakkaani merikapteeni” elokuvaa klo 13 näytökseen kimppakyydeillä. Ilm. Siskolle 14.11. mennessä puh. 040 0569 169.

Etelä-Pohjanmaan Psoriasis ry: E-P:n Jäsenet perheet tervetuloa Alajärven Alvariin virkistyspäiville la 19.11. klo 12-15. As.tuntija luento/vertaistukea, lounas, keilausta. Lisät. ja sitovat ilm. pe 11.11. menn. nro 040 5857435 tai ep.psori@gmail.com. Stea tukee toimintaamme.

Järvi-Pohjanmaan Senirorit ry: To 10.11. klo 13 kuukausitapaaminen poikkeuksellisesti Seurakuntatalolla. Kahvitus alkaa jo klo 12.30.

Järviseudun eläkkeensaajat ry ja Järviseudun invalidit ry: Jouluruokailu Välilasku Lakiksella ke 23.11. klo 12. Sitovat ilmoittautumiset. Lauri 040-5651933 15.11.2022 mennessä. Yhdistys maksaa 15 € ruokailusta, jäsenen omavastuu eli 15 €

Järviseudun Omaishoitajat ry/OmaisOiva: Omaishoito-puhelinpäivystys to 10.11. klo 14–16 p. 040 587 6762/Miisa. Alajärvi uimahalli la 12.11. klo 14 vesijumppa omaishoitajille 4 €, ohjaaja Anna Syrjälä. Alajärvi Pizzeria Albert (Järvikatu 3) ma 14.11. klo 18 pizzailta erityislasten äideille. Vaihdetaan kuulumiset syömisen lomassa. Omavastuu 5 €/hlö, käteistä mukaan. Ilm. ma 14.11. klo 12 mennessä p. 045 3275441. Vimpeli Oivala ti 15.11. klo 13 Miesten ryhmä. Ilm. p. 045 3275441/Tiina. Vimpeli Oivala ke 16.11. klo 13 joulukorttipaja. Joulukorttien askartelua, kahvitarjoilu. Kaikille avoin! Vimpeli Oivala to 17.11. klo 13-14.30 Katse huomiseen -ryhmä.

Lehtimäen ampujat: Pilkan Ilma-aseradalla Oma Sp-ampumaurheilukoulut nuorille to-iltaisin 18-n.19.30 ja ohjausta myös aikuisille, tied. iltaisin: Reijo Rantakangas 050-5188353.

Levijoen Maa-ja Kotitalousnaiset: Pikkujouluruokailu pidetään 30.11. klo 13. Punaisen Tuvan Viinitilalla. Ilmoita Sirkalle 23.11. mennessä puh. 0505242487

Järviseudun Diabeteskerho: Kokoonnutaan ti 18.11 klo 18 joulupuuron äärellä ABC-Alajärvellä Yrittäjäntie 5. Myös arvontaa.

Järviseudun Parkinson -kerho: Jouluruokailu Punaisen Tuvan viinitilalla 30.11. klo 12. Omavastuu 10 €/hlö. Joulutunnelmaa kanttori Pitkäsen johdolla. Ilm. Sepolle 23.11. mennessä puh. 040 845 7211.

