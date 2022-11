Alavoli: Aikuisliikunta Paavolan koululla vko 46 ke 16.11. klo 16 Ikiliike PERUTTU; to 17.11. klo 18 Lihaskuntotreeni/kahvakuula, Tuija. vko 47 ma 21.11. klo 18.30 Miesten kuntotreeni/Terhi, ti 22.11. klo 18 FasciaMethod/Terhi; klo 19 FasciaMethod/Terhi, ke 23.11. klo 16 Ikiliike/lihaskuntojumppa, Eila ja Sirpa; to 24.11. klo 18 Lihaskuntotreeni/Tuija.

EL Alajärvi: Kinkkubingo ke 16.11. klo 18 ABC:llä. Palkintona myös tuotekori. Runopiiri to 17.11. klo 13 Alajärven kirjastossa. Kuukausitapaaminen to 24.11. seurakuntatalolla alkaa klo 11 ruokailulla. Muistiyhdistyksestä geronomi Heli Hietala pitää noin 30 min. luennon. Arvontaa ym. ohjelmaa. Jos mahd. toisitko pienen arpajaislahjan tullessasi. HUOM! Jäsenkerääjien kokoontuminen seurakuntatalolla to 24.11. ennen ruokailua klo 10! Lentopalloa ti klo 15–16.30 ja sählyä pe klo 14–15 Monitoimihallilla/Lohko 2. Keilausta ke klo 13–14.30 Alvariinissä. Pallohallilla kävellään ma, ke ja pe klo 10–12. Mölkkyä ja betangueta ma klo 10–12. Pe klo 10–12 tuolijumppaa ja bocciaa Makasiinin liikuntatilassa.

EL Lehtimäki: 16.11. klo 10 kuntosali, 17.11. klo 13 elokuva ”Rakkaani merikapteeni” Vimpelissä kimppakyydeillä, klo 14 frisbeegolf Valkealammella, 18.11. klo 10 keilailu Alvariinissa ja kuntosali, klo 13 kuusiokuntien yhdistysten tapaaminen Soinissa, matka kimppakyydeillä, 21.11. klo 11 hallituksenkokous srk-kodilla, klo 13 maanantaipiiri srk-kodilla, jumppaa, bocciaa ym. ohjelmaa, klo 13.15 pickleball nuorisoseuralla, 22.11. klo 13.15 koppis nuorisoseuralla. Jouluviesti valmistuu viikolla 46 ja jaetaan jäsentalouksiin.

Järviseudun Omaishoitajat ry/OmaisOiva: Vimpeli Oivala ke 16.11. klo 13 joulukorttipaja. Kahvitarjoilu. Kaikille avoin! Omaishoito-puhelinpäivystys to 17.11. klo 9-11 p. 045 3275441/Tiina. Vimpeli Oivala to 17.11. klo 13–14.30 Katse huomiseen -ryhmä. Alajärvi uimahalli la 19.11. klo 14 vesijumppa omaishoitajille 4 €, ohjaaja Anna Syrjälä. Villa Väinölä ma 21.11. klo 11–12.30 ryhmä omaishoitajille ja hoidettaville. Kahvihetken jälkeen kummallekin porukalle omaa ohjelmaa, mukana Muistiyhdistys. Vimpeli Oivala ti 22.11. klo 10–14 Omaishoitoviikon kahvitarjoilu. Soini Nuoppari ke 23.11. päivystys klo 10–11. Alajärvi ABC ti 29.11. klo 17.30–19.30 (kahvitus klo 17) Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve -etäluento. Voit tulla kokoustilaan tai osallistua verkon kautta. Maksuton. Ilm. pe 25.11 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/uupumusluento. Mikäli tulet livenä, ilm. p. 045 3275441/Tiina. Tuettu loma omaishoitajille ja hoidettaville 10.–15.4. Härmän kylpylässä. Omavastuu 25€/vrk/hlö. Haku päättyy 10.1. Lisätietoa ja hakulomakkeita p. 045 3275441/Tiina.

Lehtimäen ampujat: Pilkan Ilma-aseradalla Oma Sp-ampumaurheilukoulut nuorille to-iltaisin 18-n.19.30 ja ohjausta myös aikuisille, tied. iltaisin: Reijo Rantakangas 050-5188353.

Levijoen Maa-ja Kotitalousnaiset: Pikkujouluruokailu 30.11. klo 13. Punaisen Tuvan Viinitilalla. Ilmoita Sirkalle 23.11. menn. p. 0505242487.

Luoma-ahon kyläyhdistys: Joulu olohuone kylätalolla su 20.11. klo 17–19 Yhteislaulua, lasten esityksiä, myynnissä leivonnaisia. Tapahtuma on ilmainen ja siihen kuuluu puuro ja soppa. Lapsille pienet paketit.

Järviseudun Parkinson-kerho: Jouluruokailu Punaisen Tuvan viinitilalla 30.11. klo 12. Omavastuu 10 €/hlö. Joulutunnelmaa kanttori Pitkäsen johdolla. Ilm. Sepolle 23.11. mennessä puh. 040 845 7211.

Järvi-Pohjanmaan seniorit ry: Ti 22.11. klo 12.30 Käsityö-, runo- ja keskustelukerho Pikkupappilassa. To 24.11. klo 14 vierailu Nelimarkka-museon näyttelyyn. Yhdistys tarjoaa opastuksen ja leivoskahvit. Kimppakyydit vanhalta matkahuollolta klo 13.50. To 1.12. klo 17 Jouluruokailu Pitopalvelu Reeta Heikkilässä. Hinta jäseniltä 20 €. Ilm. 25.11 menn.Seija Hänniselle 040 026 1429. Yllätysohjelmaa. To 8.12. klo 13 Hiljennytään Jouluun Kirkontuvalla. Alkaa klo 12.30 kahvituksella, pastori Ann-Mari Häggman-Niemi ja kanttori Ismo Pitkänen sekä OmaSP:n palvelupäällikkö Helena Marjomäki.

Järviseudun syöpäosasto: Kutsumme sinut yksin tai kaksin viettämään Jouluista juhlaa Itsenäisyyspäivän merkeissä kanssamme Alajärvelle ti 6.12. klo 16 alk. 25 € (itse maksettava) sis. hyvän ruoan ja ohjelmaa; R Heikkilään, os: Koskenvarrentie 332. Pieni lahja (n.5€) mukaan, pukki? Kyyti ilmainen. Ilmoitahan tulostasi 25.11. mennessä: Evi/Lvi Margit 0400-164017 ja Vli/Lvi Raija 040-5918680.

Nelimartat: To 1.12. klo 17 vietetään Nelimarttojen kaksikymppisiä jouluruokailun merkeissä Punaisen Tuvan viinitilalla. Mukavia muisteloita, musiikkia ja arvontaa 2e/arpa. Ruokailu jouluisasta noutopöydästä. Ruokailu jäsenille 15e (käteinen), muille 28e. Ilm. Maija P. 0504954245 ke 23.11.22 mennessä.

Soinin Diabeteskerho: Kokoonnumme ti 29.11. klo 18 palvelutalojen kerhohuoneella (Kotikuja 4 as 17).