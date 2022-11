Alajärven Syöpäosasto: Puurojuhla jäsenille ja heidän puolisoilleen Pitopalvelu Reeta Heikkilässä 8.12. klo 17. Tarjolla joululimppua, leikkeleitä, riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa sekä torttukahvit + piparit. Luvassa arpajaiset ja pientä ohjelmaa. Ov-osuus 10 €/hlö. Sitovat ilm. mennessä Jormalle 040 5572570. Paikkoja 50 ensimmäiselle.

Alajärven Vaatepankki: Avoimet ovet to 24.11. klo 17.30-18.30 sekä to 15.12. klo 17.30–18.30. Avoimien ovien aikana otamme vastaan lahjoituksia. Tuothan ainoastaan nykyaikaista, siistikuntoista, tahratonta, nypytöntä, reiätöntä ja eläimenkarvatonta vaatetta - otamme vastaan myös kenkiä, leluja, lastentarvikkeita ja harrastusvälineitä. Lääkärintie 1.

Alajärven Sydänyhdistys: Sydänystävällinen ulkoilutapahtuma ke 30.11. klo 12 keskustan kuntoradan/laavun ympäristössä. Erilaisia ulkoliikuntaan soveltuvia tehtäviä, joihin Merja Korpela liikuntapalveluista on ohjaamassa. Tarjolla myös makkaraa ja mehua.

Alavoli: Aikuisliikunta Paavolan koululla vko 47 ke 23.11. klo 16 Ikiliike/lihaskuntojumppa, Eila ja Sirpa to 24.11. klo 18 Lihaskuntotreeni/Tuija. vko 48 ke 30.11. klo 16 Ikiliike/lihaskuntojumppa, Eila ja Sirpa.

Alavoli Kilta: Keilataan Alvariinissa ma 28.11. klo 12.

EL Alajärvi: Kinkkubingo jälleen ke 23.11. klo 18 Lähi-ABC:llä. Palkintona myös 2 kpl tuotekoreja. Kuukausitapaaminen to 24.11.2022 seurakuntatalolla alkaa klo 11 ruokailulla. Muistiyhdistyksestä geronomi Heli Hietala pitää noin 30 min. luennon. Arvontaa ym. ohjelmaa. Jos mahdollista toisitko pienen arpajaislahjan tullessasi. HUOM! Jäsenkerääjien kokoontuminen seurakuntatalolla to 24.11. ennen ruokailua klo 10! Runopiiri kokoontuu to 1.12. klo 13 Alajärven kirjastossa. Lentopalloa ti klo 15–16.30 ja Sählyä pe klo 14–15 Monitoimihallilla/Lohko 2. Keilausta ke klo 13–14.30 Alvariinissä. Pallohallilla kävellään ma, ke ja pe klo 10–12 sekä mölkkyä ja betangueta pelataan ma klo 10–12 . Pe klo 10–12 tuolijumppaa ja bocciaa Makasiinin liikuntatilassa.

EL Lehtimäki: 23.11. klo 10 kuntosali, klo 17.15 lähtö Dannyn konserttiin Seinäjoelle apteekin edestä, 25.11. klo 10 keilailu ja kuntosali, klo 13 perjantaikahvit Hopeahovilla, 28.11. klo 13.15 pickleball nuorisoseuralla, 29.11. vapaaehtoisten käynti klo 12 Rantakaislassa ja klo 13.30 Helmiinassa, klo 13.15 koppis nuorisoseuralla, 1.12. klo 12,45 vapaaehtoisten käynti Wilhelmiinassa.

Järvi-Pohjanmaan seniorit ry: To 1.12 klo 17 Jouluruokailu Pitopalvelu Reeta Heikkilässä. Ruokailun hinta jäseniltä 20€. Ilm. 25.11 menn. Seija Hänniselle 040 026 1429. Yllätysohjelmaa. To 8.12. klo 13 hiljennytään jouluun kirkontuvalla. Tilaisuus alkaa jo klo 12.30 kahvituksella. Mukana pastori Ann-Mari Häggman-Niemi ja kanttori Ismo Pitkänen sekä OmaSP:n palvelupäällikkö Helena Marjomäki.

Järviseudun Omaishoitajat ry/OmaisOiva: Soini Nuoppari ke 23.11. päivystys klo 10–11. Omaishoito-puhelinpäivystys to 24.11. klo 14–16 p. 040 765 3327/Leena. Alajärvi ABC ti 29.11. klo 17.30-19.30 (kahvitus klo 17) Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve -etäluento. Voit tulla ABC:n kokoustilaan tai osallistua verkon kautta. Maksuton. Ilm. pe 25.11 mennessä https://www.kyselynetti.com/s/uupumusluento. Mikäli tulet ABC:lle, ilm. p. 045 3275441/Tiina. Tuettu loma omaishoitajille ja hoidettaville 10.–15.4.2023 Härmän kylpylässä. Omavastuu 25 €/vrk/hlö. Haku päättyy 10.1. Lisätietoa ja hakulomakkeita p. 045 3275441/Tiina. Vimpeli Oivala to 24.11. klo 13–14.30 Katse huomiseen -ryhmä. Alajärvi uimahalli la 26.11. klo 14 vesijumppa omaishoitajille. Osallistumismaksu 4 €, ohjaaja Anna Syrjälä. Vimpeli Oivala ma 28.11. klo 13 Tuunausta ja tekeleitä -askarteluryhmä. Lappajärvi virastotalo 2. krs ma 28.11. Vimpeli Oivala to 8.12. klo 17–18 psykologi Pirkko Lahden etäluento: Kenen elämää elän? Voit tulla Omaishoitajien toimistolle Vimpeliin tai osallistua verkon kautta. Linkit ja ilmoittautuminen 1.12. mennessä p. 045 3275441/ Tiina.

Järviseudun Syöpäosasto: Kutsumme sinut yksin tai kaksin viettämään Jouluista juhlaa Itsenäisyyspäivän merkeissä Alajärvelle ti 6.12. klo 16 alk. 25 € (itse maksettava, sis. ruoan ja ohjelmaa) pitopalvelu Reetta Heikkilässö, os. Koskenvarrentie 332. Pieni lahja (n.5 €) mukaan. Kyyti ilmainen. Ilmoita tulostasi 25.11. menn. Evi/Lvi Margit 0400-164017 ja Vli/Lvi Raija 040-5918680.

Soinin Diabeteskerho: Kokoonnumme ti 29.11. klo 18 palvelutalojen kerhohuoneella (Kotikuja 4 as 17).

Paalijärven koulun vanhempainyhdistys: Paalijärven koululla (Jussilantie 4) Paalijärven pikkujoulut myyjäistapahtuma to 24.11. klo 18.30–20. Koululaisten tuotteita ja leivonnaisia, kinkkuarpajaiset, makkaramyynti ja kahvio.

Rintasyöpään sairastuneiden turiryhmä: Vertaistukea ja joulupuuroa ma 28.11.2023 klo 18 Kyrkösvuorentie 26 Seinäjoki, Siriuskota Käpälikön naapurissa. Hoitopolun vaiheella ei ole väliä. Lisät.: https://www.europadonna.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ seinajoki@europadonna.fi